Canan Karatay açıkladı: En sağlıklı fast food...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Şanlıurfa'da katıldığı "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide açıklamalarda bulundu. Karatay, " Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var." dedi.
10.03.2019 13:04
- Son Güncelleme: 10.03.2019 13:09
Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulmasını önerdi.
Karatay, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi'nde yapılan yöresel yemekleri inceleyerek, faydalarını anlattı. Burada hazırlanan yemekleri sağlıklı ve sağlıksız olarak ayıran Karatay, özellikle kızartma, mevsimi olmayan sebze ve meyvelerden uzak durulmasını istedi.
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