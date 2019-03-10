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Canan Karatay açıkladı: En sağlıklı fast food...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Şanlıurfa'da katıldığı "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide açıklamalarda bulundu. Karatay, " Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var." dedi.

10.03.2019 13:04 - Son Güncelleme: 10.03.2019 13:09
Canan Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler." dedi.

Canan Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz

Karatay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide kadınlara sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Canan Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz

Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulmasını önerdi.

Karatay, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi'nde yapılan yöresel yemekleri inceleyerek, faydalarını anlattı. Burada hazırlanan yemekleri sağlıklı ve sağlıksız olarak ayıran Karatay, özellikle kızartma, mevsimi olmayan sebze ve meyvelerden uzak durulmasını istedi.

Canan Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karatay, Şanlıurfa'nın yemek zenginliğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Canan Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz

"DOYUNCAYA KADAR DOĞAL OLAN HER ŞEYİ YİYEBİLİRSİNİZ"
Doğallığı bozulmadan miktarına bakmaksızın istenildiği kadar doğal yiyeceklerin yenilebileceğini aktaran Karatay, şöyle konuştu:

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