Ödüllü altın formül ortaya çıktı! Yıllardır zehir içiyormuşuz! Demlemek yerine haşlıyormuşuz...
Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor.
Yıldardır yanlış demliyormuşuz! Sofralarımızın vazgeçilmezi geleneksel lezzetimiz çayın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Hemen hemen her saat ocakta altı yanan çay, kahvaltıda, kahvaltı sonrası, öğlen, akşam üzeri ve akşam yemekten sonra başta olmak üzere gece gündüz fark etmeksizin severek içiliyor. Bu ödüllü çay demleme tekniğiyle çayınızın lezzetini daha çok arttırabilirsiniz. Kahvaltıdan gece uyuyana kadar içtiğimiz çay için farklı demleme yöntemleri bulunuyor.Özellikle kimsenin bilmediği ödüllü bir yöntemle çayınızın tadına inanamayacaksınız. İşte ödüllü çay demleme yöntemi...
Demleme tekniği Uzakdoğu ülkelerine ait olan çay demleme konusunda açıklama yapan uzmanlar en doğru çay demleme tekniğini paylaştı.
Herkesin bildiği çay demleme tekniği olan demin üstüne suyu koyup haşlamaya bırakmak çayın lezzetini bozar.
Kaynayan suyun içine 4 kaşık dem atın. Bu suyu kaynatıp, üstüne dem bırakma tekniği altın değerindeki çay demleme tekniğidir.