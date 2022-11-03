Ödüllü altın formül ortaya çıktı! Yıllardır zehir içiyormuşuz! Demlemek yerine haşlıyormuşuz...

Yıldardır yanlış demliyormuşuz! Sofralarımızın vazgeçilmezi geleneksel lezzetimiz çayın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Hemen hemen her saat ocakta altı yanan çay, kahvaltıda, kahvaltı sonrası, öğlen, akşam üzeri ve akşam yemekten sonra başta olmak üzere gece gündüz fark etmeksizin severek içiliyor. Bu ödüllü çay demleme tekniğiyle çayınızın lezzetini daha çok arttırabilirsiniz. Kahvaltıdan gece uyuyana kadar içtiğimiz çay için farklı demleme yöntemleri bulunuyor.Özellikle kimsenin bilmediği ödüllü bir yöntemle çayınızın tadına inanamayacaksınız. İşte ödüllü çay demleme yöntemi...