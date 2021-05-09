Vücuttaki nikotini temizliyor üstelik afrodizyak etkisi ile cinsel güce güç katıyor! İşte mucizevi besin...
Vücuttaki nikotini temizliyor üstelik afrodizyak etkisi ile cinsel güce güç katıyor! Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlar bir hayli fazla. Özellikle damarlar hayati şekilde etkileniyor. Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklarına yol açarak ölüme davetiye çıkarıyor. Damarları temizleyen besinler arasında en yaygın olan Zerdeçal, yalnızca vücuttaki nikotini temizlemiyor aynı zamanda afrodizyak etkisi ile cinsel güce güç katıyor. İşte vücudunuzdan nikotini temizleyen mucizevi besinler...
NİKOTİNİ TEMİZLİYOR AFRODİZYAK ETKİSİ İLE CİNSEL GÜCE GÜÇ KATIYOR!
Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor... Kalp, damar ve akciğer rahatsızlıklarından tutun da, cilt deformasyonu ve hızlı yaşlanmaya kadar birçok sağlık sorununun en büyük sebebi; sigara. Milyonlarca insan sigaranın zararlı etkilerini bilse de nikotin kullanımından vazgeçemiyor. Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Peki, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinler hangileri?