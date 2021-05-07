Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?
Ülke genelinde aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda? Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasının aşılandığı iller hangileri? İşte detaylar.
07.05.2021 12:07
- Son Güncelleme: 07.05.2021 12:12
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AŞILAMA NE DURUMDA?
Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.
5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu.