Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AŞILAMA NE DURUMDA?

Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu.