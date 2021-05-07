RAMAZAN İMSAKİYE
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Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

Ülke genelinde aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda? Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasının aşılandığı iller hangileri? İşte detaylar.

07.05.2021 12:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 12:12
Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.

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Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

EN FAZLA KİŞİNİN AŞILANDIĞI İLLER
Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.

Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.

Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

Bu oran Tunceli'de yüzde 26,78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26,59, Kastamonu'da yüzde 25,18 ve Amasya'da yüzde 25,16 oldu.

Böylece 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.

Nüfusa göre en çok aşı hangi ilde yapıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılama ne durumda?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AŞILAMA NE DURUMDA?
Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu.