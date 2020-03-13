Vücuttaki bakteri ve virüsleri yok ediyor! Aronya meyvesi nedir, faydaları nelerdir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İtalya, İran başta olmak üzere birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden oldu. Koronavirüs vakasının son olarak ülkemizde 5 kişide görüldüğü açıklandı. Milyonlarca kişi bu nedenle koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan aronya meyvesi başta bakterileri ve kanserli hücreleri yok ediyor. Aynı zamanda da birçok derde deva oluyor. Ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlanan bu meyve içeriğindeki antioksidan sayesinde vücudu adeta yeniliyor. Peki, aronya meyvesi nedir, faydaları nelerdir? İşte her derde deva olan aronya meyvesinin faydaları
ARONYA MEYVESİ NEDİR?
Aronya meyvesi içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Yapılan araştırmalara göre aronya meyvesi kanserli hücreleri yok edebiliyor. Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbi tedavilerde kullanılıyor. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU ARONYA
Aronya meyvesi bilinen en yüksek antioksidan,ORAC ve OPC değerlerine sahiptir. Stres, çevre kirliliği ve günlük hayatta yaşanan olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan vücudun zarar görmüş hücrelerini yeniler. Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan vücudunun gün boyu dinç kalmasını sağlar.
Gece ise yatmadan önce içildiğinde rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur. Metropol çağda giderek artan hastalıklara karşı adeta mucize olan aronya meyvesi bağışıklık sitemini güçlendirir. Yapılan bazı araştırmalarda aronya meyvesinden ilaç elde edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunmamıştır. Nedeni ise; aronya meyvesinde bulunan güçlü antioksidanlar işlem gördüklerinde etkilerinin ortadan kalkmasıdır. Uzmanlar bu yüzden aronyayı suyu çıkartılarak ya da direk tüketilmesinin daha önemli olduğunu vurguluyor.