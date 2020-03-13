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Vücuttaki bakteri ve virüsleri yok ediyor! Aronya meyvesi nedir, faydaları nelerdir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İtalya, İran başta olmak üzere birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden oldu. Koronavirüs vakasının son olarak ülkemizde 5 kişide görüldüğü açıklandı. Milyonlarca kişi bu nedenle koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan aronya meyvesi başta bakterileri ve kanserli hücreleri yok ediyor. Aynı zamanda da birçok derde deva oluyor. Ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlanan bu meyve içeriğindeki antioksidan sayesinde vücudu adeta yeniliyor. Peki, aronya meyvesi nedir, faydaları nelerdir? İşte her derde deva olan aronya meyvesinin faydaları

13.03.2020 21:15 - Son Güncelleme: 13.03.2020 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





