Haberler Galeri Yaşam Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından alınan tedbirler de üst düzeye çıkartıldı. Birçok vatandaş da koronavirüsten korunmak için maske, kolonya ve el dezenfektanı kullanmayı seçti. Peki maske, kolonya ve el dezenfektanı gibi çözümler virüsten gerçekten koruyor mu? Hastalıktan korunmak için maske takmanız yeterli mi? El dezenfektanları tüm sorunu çözer mi?

14.03.2020 11:20 - Son Güncelleme: 14.03.2020 11:25
Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek verdiği ancak içerdiği tuz nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği, burnun tuzlu suyla yıkanmasının virüsün bulaşıcılığını engellemediği, bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiğine yönelik kanıtlanmış herhangi bir gıdanın bulunmadığı bildirildi.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Azap, öncelikle tedbirli olunması ve önerilen hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

"Aşırı sıcak içecekler, faydadan çok zarar verebilir"
Azap, yeni tip koronavirüs açısından test sonucu pozitif çıkan her hasta için hastalık seyrinin farklı olabileceğini ifade ederek, Kovid-19'a dair doğru bilenen yanlışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...

"YANLIŞ: Her Kovid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri inanılmaz
The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri inanılmaz