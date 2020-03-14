Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar! Maske ve el dezenfektanı...
Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından alınan tedbirler de üst düzeye çıkartıldı. Birçok vatandaş da koronavirüsten korunmak için maske, kolonya ve el dezenfektanı kullanmayı seçti. Peki maske, kolonya ve el dezenfektanı gibi çözümler virüsten gerçekten koruyor mu? Hastalıktan korunmak için maske takmanız yeterli mi? El dezenfektanları tüm sorunu çözer mi?
Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek verdiği ancak içerdiği tuz nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği, burnun tuzlu suyla yıkanmasının virüsün bulaşıcılığını engellemediği, bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiğine yönelik kanıtlanmış herhangi bir gıdanın bulunmadığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Azap, öncelikle tedbirli olunması ve önerilen hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.