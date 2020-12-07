Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

Bilim Kurulu üyeleri de aşı konusundaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"AŞI ÇOK ÖNEMLİ"

Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Aşı Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak öncelikli gruplar aşı olacak. Onlar içinde istemeyen olursa, isteyenlere yapılacak. Aşı konusunda bir tereddüt olsa da bu tereddütün bir süre sonra aşılacağını ve vatandaşın doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Aşı olmak isteyenlerin sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü en güvenli korunma yolu aşı. Zaten sanıldığı kadar da bol aşı olmayacak."