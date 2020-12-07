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Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve ilk etapta 10 milyon doz geleceği belirtilen Çin aşısı bu hafta itibarıyla kullanıma girecek. Bilim insanları toplumun aşılanarak bağışıklık kazandırılması taraftarı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay da yaptığı açıklamada aşının önemine vurgu yaparak, "Aşıyı şiddetle bekliyorum. Kullanım izni verilen aşıyı olacağım" dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü ise görüşünü, "Ulaşabildiğim aşıyı olmayı düşünüyorum" diye açıkladı.

07.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 07.12.2020 09:30
Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs aşılarının güvenliği ülkemizde de tartışmaya açıldı. Ancak bilim insanları pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşılama olduğunu belirtiyor.

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Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

Bilim Kurulu üyeleri de aşı konusundaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"AŞI ÇOK ÖNEMLİ"
Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Aşı Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak öncelikli gruplar aşı olacak. Onlar içinde istemeyen olursa, isteyenlere yapılacak. Aşı konusunda bir tereddüt olsa da bu tereddütün bir süre sonra aşılacağını ve vatandaşın doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Aşı olmak isteyenlerin sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü en güvenli korunma yolu aşı. Zaten sanıldığı kadar da bol aşı olmayacak."

Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

"Ülkeler aşıyı almak için sıradalar. Gündeme gelen aşıların teknolojileri birbirinden farklı. Ama yine de ulaşabildiğim aşıyı ben de olmayı düşünüyorum. Çünkü pandeminin kırılması adına aşı çok önemli."

Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

"GELİR GELMEZ OLACAĞIM"
Prof. Dr. Pınar Okyay: "Pandemi dönemlerinde aşılar için erken kullanım izni kaçınılmaz bir süreç. Çünkü inanılmaz bir ölüm ve hastalık hızı var. Faz 1, Faz 2 çalışmaları sona erdi. Bizdeki Faz 3 çalışması büyük insan kitlelerinde yapıldı. İlk ara değerlendirme raporları yapıldığında ve sonuçlar şeffaflıkla paylaşıldığında vatandaşın aklında soru işareti kalmayacağını düşünüyorum."

Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler

"Ben de aşı olacağım. Aşıyı şiddetle bekliyorum. Erken onay verilen aşıyı da olurum. Aşı ilk etapta PCR testi pozitif olana değil hiç geçirmeyene yapılacak. Bu aşıyı daha sonra her yıl ya da iki yılda bir grip aşısı gibi olmaya başlayacağız."

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