Ve bu hafta resmen başlıyor! İşte 5 soruda Çin aşısıyla ilgili merak edilenler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve ilk etapta 10 milyon doz geleceği belirtilen Çin aşısı bu hafta itibarıyla kullanıma girecek. Bilim insanları toplumun aşılanarak bağışıklık kazandırılması taraftarı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay da yaptığı açıklamada aşının önemine vurgu yaparak, "Aşıyı şiddetle bekliyorum. Kullanım izni verilen aşıyı olacağım" dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü ise görüşünü, "Ulaşabildiğim aşıyı olmayı düşünüyorum" diye açıkladı.
Bilim Kurulu üyeleri de aşı konusundaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı:
"AŞI ÇOK ÖNEMLİ"
Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Aşı Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak öncelikli gruplar aşı olacak. Onlar içinde istemeyen olursa, isteyenlere yapılacak. Aşı konusunda bir tereddüt olsa da bu tereddütün bir süre sonra aşılacağını ve vatandaşın doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Aşı olmak isteyenlerin sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü en güvenli korunma yolu aşı. Zaten sanıldığı kadar da bol aşı olmayacak."
"GELİR GELMEZ OLACAĞIM"
Prof. Dr. Pınar Okyay: "Pandemi dönemlerinde aşılar için erken kullanım izni kaçınılmaz bir süreç. Çünkü inanılmaz bir ölüm ve hastalık hızı var. Faz 1, Faz 2 çalışmaları sona erdi. Bizdeki Faz 3 çalışması büyük insan kitlelerinde yapıldı. İlk ara değerlendirme raporları yapıldığında ve sonuçlar şeffaflıkla paylaşıldığında vatandaşın aklında soru işareti kalmayacağını düşünüyorum."