Evliya Çelebi yüzyıllar önce herkese önermişti! Cinsel güce güç katıyor
17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarından biri Evliya Çelebi, 50 yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş ve dünyaca ünlü Evliya Çelebi Seyahatnamesini hazırlamıştır. Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kapari şiddetle tavsiye ediliyor. Peki nedir kapari, faydaları neler? Kapari nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...
Gebre otu olarak da bilinen kapari, tohum halinde yetişen bir bitki ve anavatanı Asya'dır. Ülkemizde ise Ege ve Akdeniz bölgesinde ağustos-eylül ayları arasında yetişir. Kapari turşu veya reçel olarak tüketilebilir. Zayıflamaya katkısı olan kapari Avrupa'da ise baharat ve garnitür olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik sektöründe de yaygın olarak kullanılır. Kaparinin faydaları ve zararları neler?