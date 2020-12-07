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İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

Dünya koronavirüsle mücadele ederken aşı çalışmalarından son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı oda görüntülendi. Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

DHA
07.12.2020 11:31 - Son Güncelleme: 07.12.2020 11:31
İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.

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İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.

İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

AŞININ SAKLANDIĞI ODA
Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı DHA görüntüledi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü.

İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...

Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.

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