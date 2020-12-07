İşte yerli aşı ve korunduğu oda! Türkiye'nin gözü orada...
Dünya koronavirüsle mücadele ederken aşı çalışmalarından son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı oda görüntülendi. Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
07.12.2020 11:31
- Son Güncelleme: 07.12.2020 11:31
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