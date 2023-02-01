Uzmanlardan uyarı! Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Airfryer'in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...
İlk kez 2010 yılında Berlin'deki bir fuarda görücüye çıkan Airfryer o dönem ilgi görmedi. Airfryer 2017 yılından itibaren yoğun talep görmeye başladı.
01.02.2023 09:25 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:25
Airfryer zararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yiyecekleri çok az yağ kullanarak, hatta bazılarını da yağsız olarak kızartan ve bu nedenle sağlıklı pişirme alternatifleri arasında yer alan Airfryer dünyanın yanı sıra Türkiye'de de yoğun talep gördü. Satış patlaması yaşamasının ardından birçok kişinin evinde yer alan bu cihaz hakkında uzmanlardan uyarı yağdı. İşte Airfryer yararları ve zararları...