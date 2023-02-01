Uzmanlardan uyarı! Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

Airfryer zararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yiyecekleri çok az yağ kullanarak, hatta bazılarını da yağsız olarak kızartan ve bu nedenle sağlıklı pişirme alternatifleri arasında yer alan Airfryer dünyanın yanı sıra Türkiye'de de yoğun talep gördü. Satış patlaması yaşamasının ardından birçok kişinin evinde yer alan bu cihaz hakkında uzmanlardan uyarı yağdı. İşte Airfryer yararları ve zararları...