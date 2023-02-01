Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! 7 kilo yağ yakıyor...
Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir ve diyet yaparken dahi kahvaltınızı mutlaka uyandıktan 1 saat sonra yapmanız gerekir. İşte sizi gün boyu tok tutacak besinler.
01.02.2023 10:56 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:59
Genellikle zayıflamak isteyen herkes daha az beslenmesi be öğün atlaması gerektiğini düşünür. Bu sebeple uyandığında kahvaltıyı geçiştirirler. Ancak güne kahvaltı yaparak başlamadığınızda metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebep olursunuz. Bu besinleri kahvaltıda tüketirseniz hem akşam acıkmayacaksınız hem de yağ yakacaksınız. İşte o mucize besin...