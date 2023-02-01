Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! 7 kilo yağ yakıyor...

Genellikle zayıflamak isteyen herkes daha az beslenmesi be öğün atlaması gerektiğini düşünür. Bu sebeple uyandığında kahvaltıyı geçiştirirler. Ancak güne kahvaltı yaparak başlamadığınızda metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebep olursunuz. Bu besinleri kahvaltıda tüketirseniz hem akşam acıkmayacaksınız hem de yağ yakacaksınız. İşte o mucize besin...