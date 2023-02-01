Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

İlk olarak, 4-5 adet orta büyüklükteki keçiboynuzunu ufak ufak kırın. Hazırladığınız keçiboynuzu parçalarını yaklaşık bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Ardından ılıması için bir süre bekledikten sonra suyunu süzün. Saraçoğlu, hazırlanan bu içeceğin sabah kahvaltısında bir su bardağı içilmesini öneriyor. Keçiboynuzu kürü için tavsiye edilen süre ise 15 gün. Bu kür ortalama 2 haftalık kullanım sonrasında solunum yollarını açarak astımın etkilerini hafifletiyor.