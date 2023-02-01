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Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

Astım hastalığı, en kısa tanımı ile solunum alıp ya da vermede güçlük çekmek ve öksürüğün de kendini gösterdiği bir durum olarak bilinir. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, son yaptığı açıklama ile astım hastalığına iyi gelen mucizeyi paylaştı. İşte akciğerleri tertemiz yapan besinler.

takvim.com.tr
01.02.2023 22:43 - Son Güncelleme: 02.02.2023 09:52
Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

Astım hastalığı hava yollarının çevredeki çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve bu nedenlere karşı hassas olmasına verilen isim olarak bilinir. Nefes alıp vermede gözle görülür bir zorluk çekerler. Uzman isimden astım hastalığına mucize çözüm geldi. Bunu kullananın akciğerleri temizleniyor. İşte akciğer temizleyen ve astıma iyi gelen sihirli çare...

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Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

ASTIMA BİTKİSEL REÇETE

İçerdiği vitamin ve mineraller ile oldukça faydalı bir besin olan keçiboynuzu öksürük, nefes darlığı ve soğuk algınlığı gibi şikayetleri hafifletir. Akciğer sağlığını korur.

Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

ÇÖREK OTU ASTIMA DOĞAL ÇARE

Osmanlı hekimlerinin ise sıklıkla reçete ettiği çörek otu yağı birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NEDİR?

Astım tedavisinde kullanılır.

Eklem ağrıları ve romatizmaya karşı olumlu etkileri vardır.

Uzman isimden bronş açan mucize! Astım hastalığının dermanı burada! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

İlk olarak, 4-5 adet orta büyüklükteki keçiboynuzunu ufak ufak kırın. Hazırladığınız keçiboynuzu parçalarını yaklaşık bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Ardından ılıması için bir süre bekledikten sonra suyunu süzün. Saraçoğlu, hazırlanan bu içeceğin sabah kahvaltısında bir su bardağı içilmesini öneriyor. Keçiboynuzu kürü için tavsiye edilen süre ise 15 gün. Bu kür ortalama 2 haftalık kullanım sonrasında solunum yollarını açarak astımın etkilerini hafifletiyor.

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