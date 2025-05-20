1 lokmasıyla bile mikropilastikler beyninize doluyor! Bilim insanlarından korkutan uyarı

ÇÖP GIDALARDAKİ MİKROPLASTİKLER BEYNE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede insanların günlük enerji alımının yarısından fazlası artık "ultra işlenmiş gıdalardan" (UPF) geliyor. Ancak bu gıdalar yalnızca fazla şeker, tuz ve yağ içermekle kalmıyor; aynı zamanda mikroplastiklerle de yüklü olabilir. Salı günü Brain Medicine dergisinde yayımlanan dört yeni makaleye göre, bu tür gıdaların hem beden sağlığına hem de ruh sağlığına yönelik tehdidi sandığımızdan çok daha büyük olabilir.