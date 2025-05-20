1 lokmasıyla bile mikropilastikler beyninize doluyor! Bilim insanlarından korkutan uyarı

ÇÖP GIDALARDAKİ MİKROPLASTİKLER BEYNE ZARAR VERİYOR OLABİLİR
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede insanların günlük enerji alımının yarısından fazlası artık "ultra işlenmiş gıdalardan" (UPF) geliyor. Ancak bu gıdalar yalnızca fazla şeker, tuz ve yağ içermekle kalmıyor; aynı zamanda mikroplastiklerle de yüklü olabilir. Salı günü Brain Medicine dergisinde yayımlanan dört yeni makaleye göre, bu tür gıdaların hem beden sağlığına hem de ruh sağlığına yönelik tehdidi sandığımızdan çok daha büyük olabilir.
🧠 MİKROPLASTİKLER BEYİN BARİYERİNİ AŞABİLİYOR
Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde görev yapan psikiyatri asistanı Dr. Nicholas Fabiano, "Hepimizi endişelendirmesi gereken birleşen kanıtlar görüyoruz" diyerek bulguların ciddiyetine dikkat çekiyor. Araştırmalar, mikroplastiklerin kan-beyin bariyerini geçerek beyinde birikebildiğini ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
🥤CİPS, ÇİKOLATA, HAZIR YEMEKLER VE MİKROPLASTİK YÜKÜ
UPF'ler yani aşırı işlenmiş gıdalar; şekerlemeler, meşrubatlar, krakerler, dondurma, işlenmiş et ürünleri, seri üretim tahıllar ve hazır yemekler gibi ürünleri kapsıyor. Bu gıdaların yüksek oranda katkı maddesi ve ambalaj kullanımı nedeniyle mikroplastiklere daha açık hale geldiği belirtiliyor. Örneğin; tavuk nugget'larında, doğal tavuk göğsüne kıyasla gram başına 30 kat daha fazla mikroplastik bulunduğu saptandı.
😔 RUH SAĞLIĞIYLA BAĞLANTISI NE?
Araştırmalara göre UPF tüketimi depresyon, anksiyete ve uyku problemleriyle doğrudan ilişkili. Deakin Üniversitesi Gıda ve Ruh Hali Merkezi'nden Dr. Wolfgang Marx, bu ilişkinin mikroplastiklerle de bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Marx, "Ultra işlenmiş gıdalarla mikroplastiklerin benzer biyolojik yollarda etkili olduğunu görüyoruz: iltihaplanma, oksidatif stres, epigenetik değişiklikler ve nörotransmitter bozuklukları" diyor.
📉 'BİR KAŞIK MİKROPLASTİK' BEYNİMİZDE OLABİLİR
Son dönemde ortaya atılan bir başka çarpıcı hipoteze göre; beynimizde bir kaşık dolusu mikroplastik birikmiş olabilir. Bu, günlük olarak tüketilen gıdalar aracılığıyla vücuda giren görünmez tehditlerin aslında ne kadar somut ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
🔬 ARAŞTIRMALAR YENİ BAŞLADI: AMA VERİLER ENDİŞE VERİCİ
Mikroplastiklerin beyin sağlığı üzerindeki etkileri üzerine daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, mevcut bulguların göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu belirtiliyor. Fabiano, "UPF'lerin, mikroplastiklerin ve ruh sağlığı sorunlarının aynı anda yükseliyor oluşu bu bağlantının daha derinlemesine incelenmesini zorunlu kılıyor" diyerek bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.
🍽️ NE YAPMALI?
Uzmanlar, doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesinin hem genel sağlık hem de ruh sağlığı açısından daha güvenli bir yol olduğunu belirtiyor. Ambalajlı ürünlerden, hazır yemeklerden ve katkı maddesi içeriği yüksek gıdalardan uzak durmak, bedenin yanı sıra beynimizi de koruyabilir.
📌 "Sonuçta yediğiniz şeysiniz" diyen uzmanlar, artık sadece kalori hesabı değil, gıdaların içeriğinde gizli tehditlere karşı da bilinçli olunması gerektiğinin altını çiziyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA