İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

Bin yıl öncesinin ünlü hekimi İbn-i Sina, genç kalmanın sırrıyla ilgili önerilerde bulundu. İbn-i Sina'ya göre, yaşlanmayı durdurmaya yardımcı olabilecek bir tohum bulunuyor. Bu tohum, genç kalmaya ve güzellik sağlamaya da katkıda bulunuyor. İbn-i Sina'nın asırlar önce tavsiye ettiği tohum, günümüzde birçok kişi tarafından güzellik reçetesi olarak da görülüyor. İnsanların genç kalma arayışında bu tohumun kullanımı yaygınlaştı. İşte detaylar...