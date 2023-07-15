İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş
İbn-i Sina, yazdığı şifa kitaplarıyla hem döneminde hem de günümüzde bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü hekim, güzelliğin sırrıyla ilgili de değerli bir öneride bulunarak pek çok insanı etkiliyor. İbn-i Sina'nın şifa kitaplarında bahsettiği bir tohum, yaşlanma belirtilerini engelleyebilme özelliğiyle öne çıkıyor.
Bin yıl öncesinin ünlü hekimi İbn-i Sina, genç kalmanın sırrıyla ilgili önerilerde bulundu. İbn-i Sina'ya göre, yaşlanmayı durdurmaya yardımcı olabilecek bir tohum bulunuyor. Bu tohum, genç kalmaya ve güzellik sağlamaya da katkıda bulunuyor. İbn-i Sina'nın asırlar önce tavsiye ettiği tohum, günümüzde birçok kişi tarafından güzellik reçetesi olarak da görülüyor. İnsanların genç kalma arayışında bu tohumun kullanımı yaygınlaştı. İşte detaylar...
İbn-i Sina'nın keşfettiği bu tohum, genç kalmanın sırrını içinde barındırmasıyla ilgi odağı haline geliyor.
İBN-İ SİNA'DAN GENÇ KALMANIN SIRRI
İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden genç kalmanın adeta sırrı olarak paylaştığı kenevir tohumu, birçok sağlık problemine şifa olabiliyor.
Sinirlerin yatıştırılması konusunda da ön plana çıkabilen kenevir tohumu, günümüzde kemoterapi tedavisinin şiddetini azaltabilmek için de tavsiye edilebiliyor.