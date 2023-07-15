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İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

İbn-i Sina, yazdığı şifa kitaplarıyla hem döneminde hem de günümüzde bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Ünlü hekim, güzelliğin sırrıyla ilgili de değerli bir öneride bulunarak pek çok insanı etkiliyor. İbn-i Sina'nın şifa kitaplarında bahsettiği bir tohum, yaşlanma belirtilerini engelleyebilme özelliğiyle öne çıkıyor.

15.07.2023 11:44 - Son Güncelleme: 15.07.2023 11:44
İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

Bin yıl öncesinin ünlü hekimi İbn-i Sina, genç kalmanın sırrıyla ilgili önerilerde bulundu. İbn-i Sina'ya göre, yaşlanmayı durdurmaya yardımcı olabilecek bir tohum bulunuyor. Bu tohum, genç kalmaya ve güzellik sağlamaya da katkıda bulunuyor. İbn-i Sina'nın asırlar önce tavsiye ettiği tohum, günümüzde birçok kişi tarafından güzellik reçetesi olarak da görülüyor. İnsanların genç kalma arayışında bu tohumun kullanımı yaygınlaştı. İşte detaylar...

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İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

İbn-i Sina'nın keşfettiği bu tohum, genç kalmanın sırrını içinde barındırmasıyla ilgi odağı haline geliyor.

İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

Özellikle yaşlanma etkileriyle mücadelede umut verici bir çözüm olarak görülen bu tohum, güzelliği ve gençliği koruma konusunda önemli bir potansiyele sahip.

İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

İBN-İ SİNA'DAN GENÇ KALMANIN SIRRI

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden genç kalmanın adeta sırrı olarak paylaştığı kenevir tohumu, birçok sağlık problemine şifa olabiliyor.

İbn-i Sina’dan bin yıllık tavsiye: Genç kalmanın sırrı meğer o tohummuş

Sinirlerin yatıştırılması konusunda da ön plana çıkabilen kenevir tohumu, günümüzde kemoterapi tedavisinin şiddetini azaltabilmek için de tavsiye edilebiliyor.

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