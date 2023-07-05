O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Patates kabuğu koyu renkli koltuk altlarını beyazlatıyor. Koyu renkli koltuk altını beyazlatmak için sebzelerin kabuklarından faydalanabileceği söylendi. Bazı sebzelerin kabukları ciltteki bir çok soruna çare olabiliyor. Patates kabuğu da bunlardan bir tanesi. Peki Patates kabuğu faydaları neler?