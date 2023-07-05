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Haberler Sağlık O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Koyu renkli koltuk altı herkesi kabusu! Peki nasıl beyazlatabiliriz? Sorunun cevabı patates kabuğunda. Bir çok kişi bilmiyor ama patates kabuğu ciltteki bir çok soruna çare oluyor. Özellikle yaz aylarında kararmış koltuk altı oldukça can sıkıyor. Bu noktada patates kabuğu öneriliyor. Sadece koltuk altı da değil, ciltte daha bir çok soruna çözüm oluyor. İşte ciltte sihirli bir etkiye sahip olan patates kabuğu hakkında bilinmesi gerekenler...

05.07.2023 16:55 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:55
O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Patates kabuğu koyu renkli koltuk altlarını beyazlatıyor. Koyu renkli koltuk altını beyazlatmak için sebzelerin kabuklarından faydalanabileceği söylendi. Bazı sebzelerin kabukları ciltteki bir çok soruna çare olabiliyor. Patates kabuğu da bunlardan bir tanesi. Peki Patates kabuğu faydaları neler?

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O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Patates kabuğunun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız. Patatesin bir tanesini kesin ve onunla koltuk altlarınızı ovun.

O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Özellikle şu sıralar kadınlar kararma derdine çare olabilir. Yazın plajdan çıkmayanlar ya da straplez elbiselerden vazgeçmeyenler için harika bir çözüm.

O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

PATATES KABUĞUNUN DİĞER FAYDALARI

Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...

Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

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