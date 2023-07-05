O sebzenin kabuğu koltuk altına birebir! Cildi beyazlatıyor yeniliyor! Sihirli etkiye sahip! 25 dakika boyunca kaynatırsanız...
Koyu renkli koltuk altı herkesi kabusu! Peki nasıl beyazlatabiliriz? Sorunun cevabı patates kabuğunda. Bir çok kişi bilmiyor ama patates kabuğu ciltteki bir çok soruna çare oluyor. Özellikle yaz aylarında kararmış koltuk altı oldukça can sıkıyor. Bu noktada patates kabuğu öneriliyor. Sadece koltuk altı da değil, ciltte daha bir çok soruna çözüm oluyor. İşte ciltte sihirli bir etkiye sahip olan patates kabuğu hakkında bilinmesi gerekenler...
05.07.2023 16:55 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:55