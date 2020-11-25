Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!
Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdanın aslında ne kadar zararlı olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bilim insanları her gün tükettiğimiz bazı besinlerin kansere neden olduğunu açıkladı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına sebep oluyor. Peki sağlığımızı zarar veren bu 14 besin nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte sağlığımızı tehdit eden 14 tehlikeli besin...
25.11.2020 09:36
- Son Güncelleme: 25.11.2020 09:49
MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
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