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Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdanın aslında ne kadar zararlı olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bilim insanları her gün tükettiğimiz bazı besinlerin kansere neden olduğunu açıkladı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına sebep oluyor. Peki sağlığımızı zarar veren bu 14 besin nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte sağlığımızı tehdit eden 14 tehlikeli besin...

25.11.2020 09:36 - Son Güncelleme: 25.11.2020 09:49
Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir?

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Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike oluşturan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

Kansere neden olan bu yiyeceklerin birçoğu, düzenli olarak yediğimiz birçok üründe bulunan bileşenlerdir. Onlardan kaçınmayı düşünmek, özellikle günlük yaşamın stresini hafifletmeye yardımcı olan yiyeceklerden vazgeçmek zor olsa da daha sağlıklı beslenmelisiniz.

Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Uzmanlar uyardı: Kansere sebep olan 14 tehlikeli besin!

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

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