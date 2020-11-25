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Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...

25.11.2020 08:40 - Son Güncelleme: 25.11.2020 08:40
Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan çay, yanlış demlendiği takdirde birçok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yapılan araştırmalarda, yanlış demlendiğinde çayın sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler püf noktalar...

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Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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