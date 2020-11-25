Çay değil kendi ellerimizle zehir demliyormuşuz! Meğer çay demlerken bunu yaparsanız...
Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...
Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan çay, yanlış demlendiği takdirde birçok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yapılan araştırmalarda, yanlış demlendiğinde çayın sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler püf noktalar...