Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı
Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını kısa sürede binlerce insanın ölmesine sebebiyet verdi. Peki koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı.
SALGININ TÜM DÜNYAYA YAYILARAK PANDEMİYE DÖNÜŞMESİNİN NEDENİ
Bununla birlikte mutasyonların birçoğunun hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi. Ancak küresel olarak yapılan çalışmaların bulguları ortaklaşa bir şekilde 614G adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak gösterdi.
DÜNYADAKİ HAKİM VİRÜS TÜRÜ
"614G" ilk olarak Ocak ayında Çin'in doğusunda fark edildi ve çok kısa bir sürenin ardından virüs tüm Avrupa'da ve ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Aylar içinde varyant dünyanın birçok yerini ele geçirerek farklı orijinal corona virüs ile farklı mutasyonların yerini aldı.