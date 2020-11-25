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Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını kısa sürede binlerce insanın ölmesine sebebiyet verdi. Peki koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı.

25.11.2020 23:20 - Son Güncelleme: 25.11.2020 23:24
Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını kısa sürede binlerce insanın ölmesine sebebiyet verdi. Peki koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı.

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Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

Geçen bir yıl içinde SARS-COV-2 adı verilen yeni tip corona virüsün onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

SALGININ TÜM DÜNYAYA YAYILARAK PANDEMİYE DÖNÜŞMESİNİN NEDENİ

Bununla birlikte mutasyonların birçoğunun hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi. Ancak küresel olarak yapılan çalışmaların bulguları ortaklaşa bir şekilde 614G adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak gösterdi.

Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

DÜNYADAKİ HAKİM VİRÜS TÜRÜ

"614G" ilk olarak Ocak ayında Çin'in doğusunda fark edildi ve çok kısa bir sürenin ardından virüs tüm Avrupa'da ve ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Aylar içinde varyant dünyanın birçok yerini ele geçirerek farklı orijinal corona virüs ile farklı mutasyonların yerini aldı.

Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

Bilim insanları, aylardır 614G'nin dünyada hızlıca yayılmasının etkilerini tartışıyorlar. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, Mayıs ayında varyantın insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu savundu.

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