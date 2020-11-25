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Koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını kısa sürede binlerce insanın ölmesine sebebiyet verdi. Peki koronavirüs salgını nasıl ve ne zaman patladı? İşte her şeyi başlatan 614G detayı.

25.11.2020 23:20 - Son Güncelleme: 25.11.2020 23:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





