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Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

Genel olarak duyduğumuz haberlerde bir gün faydalı olarak sunulan bir şey faklı bir doktor tarafından zararlı bulunabiliyor. Fakat bütün doktorların ortak noktada buluştuğu, kanseri tetiklediği belirtilen bazı yiyecekler var. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir?

26.10.2020 11:00 - Son Güncelleme: 26.10.2020 11:00
Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

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Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

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