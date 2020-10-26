Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...
Genel olarak duyduğumuz haberlerde bir gün faydalı olarak sunulan bir şey faklı bir doktor tarafından zararlı bulunabiliyor. Fakat bütün doktorların ortak noktada buluştuğu, kanseri tetiklediği belirtilen bazı yiyecekler var. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir?
MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
CİPS
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.