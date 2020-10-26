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Uzmanlar tehlikeli olduğuna hemfikir! Her gün tüketiyoruz ama kansere sebep oluyor, meğer...

Genel olarak duyduğumuz haberlerde bir gün faydalı olarak sunulan bir şey faklı bir doktor tarafından zararlı bulunabiliyor. Fakat bütün doktorların ortak noktada buluştuğu, kanseri tetiklediği belirtilen bazı yiyecekler var. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir?

26.10.2020 11:00 - Son Güncelleme: 26.10.2020 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





