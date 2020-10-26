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Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanıyor. Ancak birçoğumuz ne yazık ki vücudumuzu kalsiyum içeren besinlerden mahrum bırakıyoruz. Hem günümüz için hem de gelecek için kalsiyum içeren gıdalar tüketmemiz şart. Peki kalsiyum içeren besinler nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

26.10.2020 09:07 - Son Güncelleme: 26.10.2020 09:07
Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren besinler nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan kalsiyum deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

ÇİĞ SÜT

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

BADEM

1 avuç: 76 mg

Kemikleri çelik gibi yapıyor, faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri taş gibi yapan süper gıda

FASULYELER VE MERCİMEK

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini besinler olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

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