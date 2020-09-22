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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri pirinç pilavıdır... Pek çok kez yemeğin yanına sunulur masalarımızda. Ancak pirinç pilavının insanları zehirlediği ortaya çıktı. Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Champan, yaptığı araştırmanın sonucunda bu bilgileri verdi. Eğer artan pilavı doğru yöntemle ısıtmazsanız sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz.

22.09.2020 08:40 - Son Güncelleme: 22.09.2020 08:40
Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Pilav yaparken pirinçlerin piştiği sürede 'bacillus cereus' mikrobu ölmeyebiliyor.

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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Besinlerde ve toprakta bulunan bu bakterinin bazı türleri, gıda kaynaklı hastalıklara hatta besin zehirlenmesine neden olabilir.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Pişirme sırasında ölmeyen bakteri, pilavı oda sıcaklığında beklettiğiniz takdirde gelişmeye ve üremeye başlıyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Su ve diğer maddeler de ayrıca bakterinin gelişmesine uygun ortam oluşturuyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Gelişen bakteriler ise toksin açığa çıkartıyor. Açığa çıkan toksinlerden ısıya dayanıklı olanlar da bulunabiliyor.

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