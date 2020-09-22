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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın öldürüyor, meğer...

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri pirinç pilavıdır... Pek çok kez yemeğin yanına sunulur masalarımızda. Ancak pirinç pilavının insanları zehirlediği ortaya çıktı. Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Champan, yaptığı araştırmanın sonucunda bu bilgileri verdi. Eğer artan pilavı doğru yöntemle ısıtmazsanız sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz.

22.09.2020 08:40 - Son Güncelleme: 22.09.2020 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





