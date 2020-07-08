Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, karpuz ve muz kabuklarını asla çöpe atmayın, çünkü...
Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Sebze ve meyveleri tükettikten sonra çöp haline getiriyoruz. Farkında değiliz ama vücut sağlığından, diş temizliğine kadar pek çok işe yarıyorlar. Hem israfı önlemek hem de elimizdekilerin kıymetini bilmek adını meyve ve sebzelerin kabuklarından nasıl faydalanacağımızı derledik.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı bir rapora göre, dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14'ü daha tüketiciye bile ulaşamadan çöpe atılıyor. Özellikle Orta ve Güney Asya ile Kuzey Amerika ve Avrupa gıda israfında en önde gidiyor. 5 Haziran Çevre Günü de sürekli artan gıda israfına dikkat çekmek için en doğru zamanlardan biri.
Gıda israfını önlemek için sebzeleri ve meyveleri doğru koşullarda saklamanın yanı sıra yapabileceğiniz bir şey de atığı azaltmak. Bunun en önemli yolu da sebze ve meyveleri soyarken fazla derine girmemek ve hatta kabuklarını da değerlendirmekten geçiyor. Hangi kabuk ne işe yarar diye merak edenler için de ufak bir araştırma yaptık. İşte tüm bilmeniz gerekenler…
Marketten ya da pazardan alıp evinize getirdiğiniz taze ürünler kısa süre içinde bozuluyorsa bunun en önemli sebebi saklama koşulları. Örneğin sebzelerle meyveleri buzdolabında aynı çekmeceye ya da rafa yerleştirmek büyük bir hata. Çünkü birçok meyve etilen gazı salgılıyor ve gaz da sebzeler üzerinde olgunlaşma hormonu etkisi yaratarak tazeliklerini daha kısa sürede yitirmelerine neden oluyor.