Uzmanlar özellikle uyarıyor! Çürüyen domates, patates, limon ve yumurtayı çöpe atmayın, çünkü...
Domates, patates, limon, yumurta, elma... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının normalinde olduğu kadar çürümüşünde de olduğunu söylesek. Tüm çürümüş sebze ve meyvelerin öyle marifetleri var ki şaşmamak elde değil. Artık atmaya eliniz varmayacak. O halde bu atıklarla neler yapabileceğimize bakalım biraz...
ÇÜRÜYEN SEBZE VE MEYVELERİ ASLA ÇÖPE ATMAYIN
Domates; kırmızı rengiyle, içerdiği su oranıyla özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir sebzesi. Bazen fark etmeden çürüttüğümüz domateslerin sonu, içimizi çok acıtsa da, ne yazık ki çöp kovaları olabiliyor. Ancak çürümüş halinin bile birbirinden farklı faydası var.
SALÇA
Salça yaparken çürümeye yeni başlamış domatesleri de kullanabiliriz. Zaten salça yapmak da domatesleri bir bakıma çürütmek değil mi? Domates salçasını şişe konserve yaparken hazırlarsak daha da verimli olacaktır. Konserve yapmak için soyulan domates kabukları, domateslerin tepe kısımları ve hafif çürük domatesler ile gayet lezzetli bir salça hazırlayabiliriz. Hem de mutfağımızdan hiç atık çıkmamış olur.
DOMATES KONSERVESİ
Domates, her mevsimde ulaşabilseniz de, aslında yazın yetişir. Çoğumuz mevsiminde alınan domatesleri konserve yaparak kışa hazırlamak için genellikle ezilmiş, yumuşamış domatesleri kullanırız. Bu aşamada ileri seviyede çürümüş domatesleri de, çürük yerlerini ayırarak, konserve yapmak için kullanabiliriz. Sakın çürük yerlerini çöpe atmayalım, şimdi sıra ona geliyor.
DOMATES FİDESİ
Evet, belki de domatesleri değerlendirmenin en keyifli ve heyecanlı yolu bu diyebiliriz. Bir kısmı ya da tamamı çürümüş domateslerin çürüyen yerlerini halka şeklinde keserek toprağa gömüyoruz ve düzenli olarak suluyoruz. Tabii güneş de görürse daha iyi olur. Daha sonra büyüyen fideleri uygun bir şekilde yeni yerlerine yerleştirerek verimi arttırabiliriz.
CİLT MASKESİ
Domatesin cilde faydalarını bilmeyen yoktur. Birbirinden farklı domates maskelerini hazırlarken kullanacağımız domatesleri seçerken yeni çürümeye başlamış domatesleri seçerek onları da değerlendirmiş oluruz. Yalnız domates alerjen bir sebze olduğu için dikkatli kullanmak gerekiyor. Özellikle kuru ve hassas bir cildiniz varsa tavsiye edilmediğini belirtmek isteriz.