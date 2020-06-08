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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Çürüyen domates, patates, limon ve yumurtayı çöpe atmayın, çünkü...

Domates, patates, limon, yumurta, elma... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının normalinde olduğu kadar çürümüşünde de olduğunu söylesek. Tüm çürümüş sebze ve meyvelerin öyle marifetleri var ki şaşmamak elde değil. Artık atmaya eliniz varmayacak. O halde bu atıklarla neler yapabileceğimize bakalım biraz...

08.06.2020 11:54 - Son Güncelleme: 08.06.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





