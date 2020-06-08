Bilimsel olarak da doğrulandı! Greyfurtun zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı, 10 günde 5 kilo...
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Hal böyle olunca kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Onlardan biri de greyfurt. Hatta greyfurtun bireyleri zayıflattığı da ortaya çıktı. 10 günde 5 kilo verdiren greyfurt sayesinde hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz. Tabi doktor kontrolünde...
Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından greyfurt suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.
Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.
GREYFURT DİYETİ
Yaz ile birlikte hızlı kilo vermek isteyenler gözünü greyfurt diyetine çevirdi. Greyfurt diyeti, 10 Günde 5 kilo verdiren diyet sloganı ile ün yapmış bir zayıflama formülüdür.
Greyfurt diyetinin ana amacı sebze ve meyve tüketimini sınırlandırmak ve bunların yerine protein değeri zengin gıdalarla beslenme mantığı yatmaktadır. Et gibi kolesterol ve yağ oranı yüksek bir besin ile diyet süresince beslenmeye ağırlık verilerek yanında bolca greyfurt suyu tüketilir. Greyfurt'un yağ yakıcı özelliği sayesinde tüketilen et ve proteinli gıdaların bağırsaklarda yağa dönüşmeden yakılması ve vücut dışına atılması sağlanır.
GERÇEKTEN ZAYIFLATIR MI?
Greyfurt meyvesinin son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarda kandaki insülin seviyesini azalttığı ve açlık hissini bastırdığı ispatlanmıştır. Greyfurt ve greyfurt suyunun içerisinde bulunan yağ yakıcı bitkisel enzimler de doğal bir zayıflama ilacı gibi etki göstermekte ve kilo verilmesini sağlamaktadır.