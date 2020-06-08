Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beynin en önemli besini o
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne faydalı olan besinleri belirledi. Sağlıklı bir beyin işleyişi için bu besinler ve alışkanlıklar olmazsa olmaz.
Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biri arasında yer alıyor. Beyin sağlığı bozulduğunda vücudun dengesinde de kaçınılmaz problemler ortaya çıkıyor. Beynimiz gün içinde yaptığımız alışkanlıklar yüzünden hızla yaşlanabilir ya da günlük hayatta tükettiğimiz besinler beynimizi doğrudan etkileyebilir. Bazı besinler beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki beyin sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...
BALIK
Omega 3 zengini olan balık beyin sağlığını korumak ve güçlendirmek için beslenme listenizde mutlaka yer almalı" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan sözlerine şöyle devam ediyor: "Balık yağının beynin hafıza ve bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından ve bunamadan koruduğunu gösteren çok fazla sayıda bilimsel çalışma mevcut. Beyin dokusunun büyük bir yüzdesi yağ asitlerinden oluşuyor ve daha fazla omega 3 yağları tüketmek sinirler arasında daha iyi iletişim sağlanmasına ve beynin hacmini korumasına yardımcı oluyor.