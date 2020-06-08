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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beynin en önemli besini o

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne faydalı olan besinleri belirledi. Sağlıklı bir beyin işleyişi için bu besinler ve alışkanlıklar olmazsa olmaz.

08.06.2020 09:59 - Son Güncelleme: 08.06.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





