Uzmanlar onayladı! Bunu yiyenin kanser riski %0.0001... Alzheimer’ı önleyebilir! 80 yaşında bile enerji patlaması yaşatacak!

ASLAN YELESİ MANTARI NEDİR?

Dış görünüşünün filiz filiz olması ile beraber aslan yelesi mantarı, bu ismi ile bilinen özel bir mantar türüdür. Özellikle sinir sistemi ve hafızayı güçlendirdiği bilinen bir mantar olması üzerinden, dünya çapında yaygın değerlendirilen bir mantardır. Açık renkli bir mantar türü olması ile birlikte, sağlık açısından önemi eşliğinde bilinen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün.