Ev hanımlarına uyarı! Canan Karatay 'çöpe atın' dedi! Mutfağınıza sakın sokmayın! Zehir ölüm hastalık virüs saçıyor!
Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla ev hanımlarını uyardı. Sık sık kritik taksiyeleriyle gündeme gelen Karatay bu kez mutfaktaki o ürüne değindi ve 'hastalık saçıyor' dedi. Mutfağınızda bu ürün varsa çok dikkat edin. Sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Mutfağınıza sokmamanız tavsiye edilirken, alındığı taktirde de sık sık yenilenmesi gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili ev hanımlarını uyaran Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları haberimizin devamında...
Her gün temizlik yapan beyler ve hanımlar dikkat! Prof. Dr. Canan Karatay "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" dedi.
Canan Karatay'ın ev hanımlarını uyardığı ve ölüm saçıyor dediği bu ürün adeta hastalık saçıyor. Mutfağınızda bu ürün varsa çöpe atın, sık yenileyin. Sağlığınızdan olmayın.
BULAŞIK SÜNGERLERİ YERİNE NE KULLANILMALI?
Canan Karatay'ın uyarıları sonrası ev hanımları sarı süngerler yerine ne kullanmaları gerektiğini sorgulamaya başladı. Bizde sizler için sünger yerine mutfakta kullanabileceğiniz ürünleri sıraladık. İşte o ürünler;