Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...
Besinler aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Tabi bunun için onlarında sağlığını korumak gerek. Gerek çiğ, gerekse pişerken sağlığımızın olumsuz olarak etkilememesi için besinler doğru tekniklerle saklamak veya pişirmek gerekiyor. Mutfaktaki gizli tehlike aslında bizim tüketim alışkanlıklarımız.
16.07.2020 09:33
- Son Güncelleme: 16.07.2020 09:33
Boyu, özellikle mutfaklarda zararlı mikroorganizmaların çoğalıp hastalıklara yol açmasının çoğunlukla buralardaki uygulamalarla ilintili olduğuna işaret ederek, besin kaynaklı hastalıklardan korunmak için uyulması gereken bazı temel kurallar bulunduğunu dile getirdi. Bu kuralların başında temizliğin geldiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:
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