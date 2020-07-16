Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Son yıllarda artan hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlemesinden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.