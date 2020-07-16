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Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Besinler aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Tabi bunun için onlarında sağlığını korumak gerek. Gerek çiğ, gerekse pişerken sağlığımızın olumsuz olarak etkilememesi için besinler doğru tekniklerle saklamak veya pişirmek gerekiyor. Mutfaktaki gizli tehlike aslında bizim tüketim alışkanlıklarımız.

16.07.2020 09:33 - Son Güncelleme: 16.07.2020 09:33
Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Boyu, evlerde gıda güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

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Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Son yıllarda artan hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlemesinden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Boyu, özellikle mutfaklarda zararlı mikroorganizmaların çoğalıp hastalıklara yol açmasının çoğunlukla buralardaki uygulamalarla ilintili olduğuna işaret ederek, besin kaynaklı hastalıklardan korunmak için uyulması gereken bazı temel kurallar bulunduğunu dile getirdi. Bu kuralların başında temizliğin geldiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

"Temizlik, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde daha da ön plana çıkan bir husus. Tuvaletten çıktıktan sonra, yemek yapmaya başlamadan önce ve yemek yaparken eller sık sık en az 20 saniye yıkanmalıdır.

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Böyle yapıyorsunuz ama ölümcül... Meğer...

Mutfaklar devamlı temiz ve düzenli tutulmalıdır. Mutfak lavabosu, kesme-doğrama tahtaları ve yemek hazırlama kapları sürekli temizlenmeli ve mikroplardan arındırılmalıdır."

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