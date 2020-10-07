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Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Ancak en çok etkilendiğimiz tabi ki tükettiğimiz besinler. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Peki sağlığımızı etkileyen bu besinler neler? İşte kansere sebep olan 14 besin...

07.10.2020 09:11 - Son Güncelleme: 07.10.2020 09:11
Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir?

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Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

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