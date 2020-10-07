Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...
Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Ancak en çok etkilendiğimiz tabi ki tükettiğimiz besinler. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Peki sağlığımızı etkileyen bu besinler neler? İşte kansere sebep olan 14 besin...
MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
CİPS
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.