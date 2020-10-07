Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

Uzmanlar herkesi uyardı! Bu 15 besin kansere sebebiyet veriyor, eğer tüketirseniz...

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Ancak en çok etkilendiğimiz tabi ki tükettiğimiz besinler. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Peki sağlığımızı etkileyen bu besinler neler? İşte kansere sebep olan 14 besin...

07.10.2020 09:11 - Son Güncelleme: 07.10.2020 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





