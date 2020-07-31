Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Aynı zamanda besinlerden bazıları spesifik görevleri de üstlenebiliyor. Bu spesifik görevlerden biri ise beynin daha verimli çalışmasının sağlanması. Peki beyin sağlığına iyi gelen ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler hangileri?

31.07.2020 09:32 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





