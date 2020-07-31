Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Aynı zamanda besinlerden bazıları spesifik görevleri de üstlenebiliyor. Bu spesifik görevlerden biri ise beynin daha verimli çalışmasının sağlanması. Peki beyin sağlığına iyi gelen ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler hangileri?

31.07.2020 09:32 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:32
Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

İŞTE BEYNİN VERİMİNİ ARTTIRAN BESİNLER...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

BALIK
Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan omega-3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir. Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de etkilidir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

CEVİZ
İçeriğinde beyin sağlığı için önemli olan antioksidanlar, E vitamini, folat, omega-3 yağ asitlerini içerir. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

YUMURTA
Beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekleyen kolin maddesini içerir. Kolin ayrıca yeni beyin hücresi üretiminde de fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda yumurtada bulunan amino asitler zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de önemlidir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! İlk görüştü kimse ne olduğunu bile anlamıyor ama beyne şifa gibi geliyor

BADEM
E vitamininden zengindir. E vitamininin beyinde yaşlanmayla birlikte oluşabilecek gerilemeyi durdurduğu bilinmektedir. Beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uzmanlar uyarıyor! Bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü meğer...
Uzmanlar uyarıyor! Bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü meğer...