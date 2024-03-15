Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak: İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek!

Ramazan ayı, manevi atmosferinin yanı sıra beslenme düzenindeki değişikliklerle de vücudumuzu etkiler. Uzun süreli açlık ve farklı besinlere geçiş, bazı kişilerde kabızlık sorununa yol açabilir. Neyse ki, sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği iki besin, bu sorunun önüne geçerek Ramazan'ı daha rahat geçirmenize yardımcı olacak. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, sadece tatlı ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda zengin lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler.