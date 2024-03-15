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Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak: İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek!

Ramazan ayı, manevi atmosferinin yanı sıra beslenme düzenindeki değişikliklerle de vücudumuzu etkiler. Uzun süreli açlık ve farklı besinlere geçiş, bazı kişilerde kabızlık sorununa yol açabilir. Neyse ki, sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği iki besin, bu sorunun önüne geçerek Ramazan'ı daha rahat geçirmenize yardımcı olacak. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, sadece tatlı ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda zengin lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 09:20 Güncelleme 15 Mart 2024, 09:17
Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak: İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek! 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar kalabalık sofraların başında bir araya gelerek oruçlarını açıyorlar. Ancak bu dönemde beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve uzun süreli açlık, sindirim problemlerine neden olabiliyor.

Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak: İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek! 2

İFTARDA BUNU İÇENİN MİDESİ HAFİFLİYOR

İftarda, bağırsakların iyi çalışması için zeytinyağı ve kahve tüketiminin önemli olduğunu vurguluyor.

Uzman isim açıkladı! Mide ağrısı, hazımsızlık yok olacak: İftar sonrası kabızlığı şişkinliği fıs diye indirecek! 3

ORUCUNUZU AÇTIKTAN SONRA BİR SÜRE BEKLEYİN

Ayrıca iftar sonrasında bir süre yemeden beklemek ve daha sonra hafif bir akşam yemeği tercih etmek sindirim sistemine yardımcı olabilir.

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