Türklerin bin asırlık şifası! Haftada bir tabak içen 6 ay hasta olmuyor

Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıkların önlenmesi için doğal yöntemlere başvuruluyor. Bu bağlamda Omega-3 bakımından zengin ve kolajen içeriği sayesinde vücudu güçlendiren adeta bir şifa kaynağı olan paça çorbası dikkat çekiyor. Türk mutfağının zengin seçenekleri arasında yer alan bu çorba gündüz ve gece keyifle tüketilebilecek sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir lezzet sunuyor.