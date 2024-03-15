Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...

11 ayın sultanı Ramazan ayında tutulan orucun faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. Osman Erk, "Oruç, bütün hastalıkların panzehiridir. Ömrü uzatır" diyor. Mucizelerini sıralıyor.
Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemi olarak tanımlanıyor. Sağlığa mucize faydaları bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e orucun vücudumuzda yarattığı olumlu etkilerden bahsediyor:
BEYİN HÜCRELERİNİ YENİLER
Oruç, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) adı verilen kimyasalı artırarak beyin hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir. Beyin hücrelerinin dejenere olmasını önleyerek Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkların ortaya çıkışını engeller. Hafızayı geliştirir. Ruh halini düzeltir. Depresyonu önler.