Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...

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Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemi olarak tanımlanıyor. Sağlığa mucize faydaları bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e orucun vücudumuzda yarattığı olumlu etkilerden bahsediyor: