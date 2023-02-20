Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar 'bunu kullanın' dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...
Tuvalet kağıdı zararları uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Bu nedenle birçok kişi tuvalet kağıdı yerine ne kullanılır sorusuna cevap aramaya başladı. Rose George isimli İngiliz yazar "Milyonlarca insanın pis gezmesine anlam veremiyorum tuvalet kağıdı kullanmak yalnızca dışkının yerini değiştirir, dışkıyı temizlemez." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte uzmanların asla kullanmayın dediği tuvalet kağıdı zararları v yerine yapabileceğiniz alternatif yollar...
20.02.2023 16:44 - Son Güncelleme: 20.02.2023 16:44
İÇİNDE TEHLİKE YATIYOR
Geri dönüştürülen tuvalet kağıdının içince endokrin bozucu olarak tanımlanan Bifenol A ya da BPA bulunuyor.
ALERJİYİ TETİKLER
Formaldehit etkili tuvalet kağıtları market raflarında sıra sıra yer alıyor. Hoş kokması ve yumuşak olması için kullanılan diğer içerikler alerjinizi tetikleyebilir veya yeni bir alerji oluşumuna neden olabilir.