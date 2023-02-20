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Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar 'bunu kullanın' dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

Tuvalet kağıdı zararları uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Bu nedenle birçok kişi tuvalet kağıdı yerine ne kullanılır sorusuna cevap aramaya başladı. Rose George isimli İngiliz yazar "Milyonlarca insanın pis gezmesine anlam veremiyorum tuvalet kağıdı kullanmak yalnızca dışkının yerini değiştirir, dışkıyı temizlemez." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte uzmanların asla kullanmayın dediği tuvalet kağıdı zararları v yerine yapabileceğiniz alternatif yollar...

takvim.com.tr
20.02.2023 16:44 - Son Güncelleme: 20.02.2023 16:44
Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

Tuvalet kağıdı zararları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre tuvalet kağıdı yerine çok daha sağlıklı yöntemleri tercih edebilirsiniz. İşte tuvalet kağıdının korkunç zararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

İÇİNDE TEHLİKE YATIYOR

Geri dönüştürülen tuvalet kağıdının içince endokrin bozucu olarak tanımlanan Bifenol A ya da BPA bulunuyor.

Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

BPA, kimyasal olarak doğurganlık işlevi için oldukça önemli olan östrojen hormonu ile benzerdir.

Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

ÜREME SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı özel bölgenin pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

Tuvalet kağıdını elinize bile almayın! Uzmanlar ’bunu kullanın’ dedi! Hem ekonomik hem sağlıklı! Tuvalet kağıdındaki büyük tehlike...

ALERJİYİ TETİKLER

Formaldehit etkili tuvalet kağıtları market raflarında sıra sıra yer alıyor. Hoş kokması ve yumuşak olması için kullanılan diğer içerikler alerjinizi tetikleyebilir veya yeni bir alerji oluşumuna neden olabilir.

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