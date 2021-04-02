Türkiye’de Biontech aşılaması başladı! Sinovac ile Biontech arasında tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Peki halihazırda uygulanan Sinovac aşısı ile BionTech aşısının farkı ne? Aşı konusunda tercih yapacaklar hangi kriterlere dikkat etmeli? Kim hangi aşıyı seçmeli? İşte aşılama sürecine ilişkin son gelişmeler ve aşı tercihi yaparken dikkat etmeniz gerekenler.
Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanan aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu olarak anlaşma da sağlandı.
Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edildi. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.
KİM HANİ AŞIYI SEÇMELİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile mücadelede Alman Biontech aşısını da devreye almasıyla birlikte aşı tercihi hakkı getirildi. Vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden Biontech ya da Sinovac aşısını tercih edebiliyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.