Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu
Koronavirüse karşı aşılama süreci ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Son dakika haberine göre Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı hakkı açılanlar, MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşı olmaya gitti. Biontech aşılarının Halk Sağlığı laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu basın mensuplarında görüntülendi. İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu.
Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor, renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra bir flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz şeklinde vatandaşlara uygulanıyor. Hızla kullanılması gereken durumlarda aşı, oda sıcaklığında yarım saat içinde çözünebiliyor. Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor. Biontech aşılarının Halk Sağlığı Laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu, DHA tarafından görüntülendi.
TRAFİKTE KALMA İHTİMALİNE KARŞI ÖZEL BUZ AKÜSÜ İÇİNDE TRANSFER
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı sorumlusu hemşirelerinden Neslihan Bilge Işık, DHA'ya mRNA aşısının farklı uygulamasıyla ilgili detayları anlattı. Işık, "Aşılarımızı Halk Sağlığı laboratuvarlarından - 70 derecedeki dolaplardan, trafikte vs sıkıntı yaşanma ihtimaline karşı gerekirse kuru buz eşliğinde -20 dereceye kadar soğutabildiğimiz özel akülü aşı çantalarımızla teslim aldık.