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Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

Koronavirüse karşı aşılama süreci ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Son dakika haberine göre Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı hakkı açılanlar, MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşı olmaya gitti. Biontech aşılarının Halk Sağlığı laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu basın mensuplarında görüntülendi. İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu.

DHA
02.04.2021 16:03 - Son Güncelleme: 02.04.2021 16:05
Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürülüyor.

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Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor. Biontech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor.

Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor, renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra bir flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz şeklinde vatandaşlara uygulanıyor. Hızla kullanılması gereken durumlarda aşı, oda sıcaklığında yarım saat içinde çözünebiliyor. Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor. Biontech aşılarının Halk Sağlığı Laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu, DHA tarafından görüntülendi.

Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

TRAFİKTE KALMA İHTİMALİNE KARŞI ÖZEL BUZ AKÜSÜ İÇİNDE TRANSFER
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı sorumlusu hemşirelerinden Neslihan Bilge Işık, DHA'ya mRNA aşısının farklı uygulamasıyla ilgili detayları anlattı. Işık, "Aşılarımızı Halk Sağlığı laboratuvarlarından - 70 derecedeki dolaplardan, trafikte vs sıkıntı yaşanma ihtimaline karşı gerekirse kuru buz eşliğinde -20 dereceye kadar soğutabildiğimiz özel akülü aşı çantalarımızla teslim aldık.

Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı! İşte depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu

Kurumunuza geldikten sonra aşılarımızı 2-8 derecedeki aşı dolaplarımızda 120 saat muhafaza edebilecek şekilde planlamaları yapıldı. Uygulama ise aşı çözüldükten sonra, serum fizyolojikle sulandırarak ve sulandırılmış aşının 6 saat içerisinde hastalara enjekte edilecek şekilde yapılıyor.