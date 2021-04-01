Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa'ya aşı tepkisi! "Yavaşlık kabul edilemez"

Koronavirüse karşı aşılama süreci tüm dünyada sürerken Avrupa aşı krizinin üstesinden bir türlü gelemiyor.

AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı. Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor.' sözlerini kullandı.

01.04.2021 11:31 - Son Güncelleme: 01.04.2021 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





