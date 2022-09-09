Türk bilim insanı buldu! Şişman olmak tarih oluyor! Yeme isteğini azaltıyor! Artık herkes 90-60-90 olacak!
Doktora sonrası çalışmalarını yürütmek üzere Amerika'ya giden, Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü'nde kendi adıyla laboratuvar kuran Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Nilay Yapıcı, beyinde beslenme davranışına yönelten sinir ağlarını keşfetmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.
Yapıcı, meyve sinekleri ve fareler üzerinde yürüttüğü araştırmasıyla gelecekte obezite, metabolizma hastalıkları ve sivrisineklerin insanları sokmasıyla yayılan salgın hastalıkların önüne geçilmesini de amaçlıyor.
Doç. Dr. Yapıcı'nın yürüttüğü ve büyük bölümünü Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün (NIH) finanse ettiği 5 milyon dolarlık çalışma, yeme dürtüsünün moleküler düzeyde engellenmesini hedefliyor. Üzerinde çalıştıkları meyve sineklerinin normal sivri sineklerle çok benzer nörolojik yapıya sahip olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Yapıcı, araştırma sonuçlandığında sivrisineklerin açlık güdüsüyle insanları ısırmasının da engellenebileceğini söyledi.
ARAŞTIRMASIYLA ÖDÜL DE ALDI
Sabri Ülker Vakfı'nın 8 yıldır gerçekleştirdiği Bilim Ödülü'nün bu yılki kazananı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu. İstanbul'da düzenlenen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Çetin Ali Dönmez, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat Üçöz, Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in yanı sıra çeşitli üniversitelerden bilim insanları ve akademisyenler katıldı. Yapıcı, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Dönmez'in elinden aldı.
BEYİNLE YEME İSTEĞİ YARATAN SİNİR AĞININ İLETİŞİMİ KESİLECEK
Çalışması hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yapıcı, şunları söyledi: "Hormonlar ve sindirim sisteminden yayılan farklı sinyallerin sonuçtaki hedef yeri beyin. Beynin, yeme davranışını kontrol ettiği yolları, sinir ağlarını bulmaya çalışıyoruz. Böylece bu sinir ağlarını kontrol eden molekülleri hedefleyecek tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün olabilir.