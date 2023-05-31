Tip 1-2 diyabet hastalarına yüzde yüz çözüm! İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Şeker hastalığını zapt edecek! Günde 1 bardak...

Bunun yanı sıra sarılık hastalığına karşı da karahindiba bitkisi tüketilmelidir. Karahindiba özellikle karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir. Özellikle böbrek hastası olan kişiler karahindiba tükettiklerinde idrar çıkışı da artacaktır. Aynı zamanda kemik sağlığını güçlendirmek için de karahindiba bitkisi tüketilmelidir. Bu bitki cildi de parlatır ve temizler.