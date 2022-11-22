Tertemiz gözüken volümlü saçlar için bunu yapın ve farkı görün... 'Saçlarım hemen yağlanıyor' diyenler bu kür saçınızı baştan yaratacak!
Kafa derisi, tıpkı cildiniz gibi pH seviyesini dengelemek, cildi bakterilerden ve mikroplardan korumak ve nem seviyesini ayarlamak için sebum üretir. Deri altında bulunan yağ bezlerinin ürettiği sebum, saçınızdaki yağın kaynağıdır. Saçlı derinizdeki sebumun dengede olması oldukça önemlidir ancak çok fazla üretimi çeşitli sorunlara neden olur.
Saçlarınızı yeni yıkadığınız halde 1-2 saatte yeniden yağlı görünüyor olabilir. Aşırı yağlı saç derisi, sadece estetik bir sorun değildir, ilerleyen süreçte saç dökülmesi yaşanmasına neden olabilir. Saç dipleriniz hızla yağlanırken saçlarınız kuru ve cansız olabilir. Saçlarınızın henmen yağlanmasından şikayetçiyseniz sşze vereceğimiz bu kür tarifi sayesinde kolaylıkla bu durumdan kurtulabilirsiniz. Saç diplerindeki sebumu dengelemeniz mümkün ancak bunun için biraz sabırlı ve sistematik davranmanız gerekebilir. İşte çok daha temiz gözüken sağlıklı saçlar için yapmanız gerekenler...
AŞIRI YAĞLI BİR SAÇ DERİSİ SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?
Aşırı yağlı saç derisi kesinlikle saç dökülmesine katkıda bulunur ancak çoğu zaman bunun tek nedeni değildir. Aşırı miktarda yağ, gözenekleri tıkayan ve yeni saç büyümesini önleyen kir, kepek ve ürün kalıntılarının kafa derinize işlemesine neden olur.