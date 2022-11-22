Tertemiz gözüken volümlü saçlar için bunu yapın ve farkı görün... ’Saçlarım hemen yağlanıyor’ diyenler bu kür saçınızı baştan yaratacak!

Saçlarınızı yeni yıkadığınız halde 1-2 saatte yeniden yağlı görünüyor olabilir. Aşırı yağlı saç derisi, sadece estetik bir sorun değildir, ilerleyen süreçte saç dökülmesi yaşanmasına neden olabilir. Saç dipleriniz hızla yağlanırken saçlarınız kuru ve cansız olabilir. Saçlarınızın henmen yağlanmasından şikayetçiyseniz sşze vereceğimiz bu kür tarifi sayesinde kolaylıkla bu durumdan kurtulabilirsiniz. Saç diplerindeki sebumu dengelemeniz mümkün ancak bunun için biraz sabırlı ve sistematik davranmanız gerekebilir. İşte çok daha temiz gözüken sağlıklı saçlar için yapmanız gerekenler...