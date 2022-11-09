Türkiye'nin yarısı ağır nezle! Bir anda ortaya çıkan grip salgını milyonlara yayıldı! İşte öksürüğü, balgamı kesip atacak o çözüm...
Hızla yayılan grip salgını neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Uzmanlar tarafından bu salgının koronavirüsten farklı olduğu ve mevsim geçişine bağlı olarak ortaya çıktığı aktarıldı.
Son zamanlarda herkesin birden hasta olması vatandaşları endişelendirdi. Uzmanlar tarafından bu durumun koronavirüs kaynaklı olmadığı mevsimsel olarak ortada bir grip salgını oluştuğu belirtiliyor. İlk olarak boğaz ağrısı, soğuk terleme ve öksürük ile ortaya çıkan bu hastalık çoğu kişiyi yatağa düşürmüş durumda. Doktorlara ve acile başvuran binlerce kişi sosyal medyadan tandığı herkesin aynı durumda olduğunu belirtiyor. Eğer sizde de bu belirtilerden biri varsa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmalısınız. Fakat belirtiler hafifse öksürüğü anında kesip atacak formülü sizler için derledik. İşte hastalığı kesip atacak o çare...
KORONA MI GRİP Mİ OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?
COVID-19'da ise belirtiler biraz daha geç ortaya çıkıyor. Grip hastalığında burun akıntısı ve boğaz ağrısı daha önde görülürken, COVID-19'da koku ve tat alma sorunları çoğunlukla COVID-19 hastalığı olarak tabloda yer alıyor. COVID19'da can kaybı oranının influenzaya göre daha yüksek olduğu da görülüyor
TARÇIN
Tarçın her özelliği ile adeta bir sağlık dostudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir.İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları, tarçın ile yok edilir. Tarçını yoğurt ya da süt içine ekleyerek en leziz şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca çubuk tarçının içinde yer aldığı detoks suyu ile de vücudunuzu iltihaplardan arındırmış olursunuz. Vücuttaki iltihaba ne iyi gelir bitkisel şifa nerede olabilir diye düşünüyor ve bunun için hem ağzınızı tatlandırarak sizi rahatlatacak hem vücudunuzu temizleyecek bir çözüm arıyorsanız tarçını deneyebilirsiniz.