Hasta olmamak için her sabah 1 bardak için ve gribi unutun! Salgına karşı sizi zırh gibi kaplayacak!

Son zamanlarda ortaya çıkan salgın sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen ve ateş, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Sık sık karşılaşılan grip salgını sonrası uzmanlar tarafından tavsiyeler gelmeye başladı. Havaların soğuduğu kış aylarına geçiş sürecinde üst solunum yolu enfeksiyonları şikayetleri artıyor. Özellikle salgınla birlikte pek çok kişide Covid 19 korkusu yaşanırken bazı belirtiler endişeye neden oluyor. Bu belirtiler içinde geçmeyen öksürük de sıkça görülüyor. Uzmanlar Covid 19 geçiren hastaların çoğunda Post-Covid tablosu görülebildiğini belirtiyor. İşte sizi grip salgınına karşı koruyacak o tavsiye...