Hasta olmamak için her sabah 1 bardak için ve gribi unutun! Salgına karşı sizi zırh gibi kaplayacak!
Öncelikle Gribin bir günde geçmesi için özellikle istirahat çok önemlidir. İstirahat etmeden grip hastalığının bir günde geçmesi olanaksız bir durumdur. Aynı zamanda bol bol sıvı tüketmek vücudun grip virüsünden hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlamaktadır.
Son zamanlarda ortaya çıkan salgın sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen ve ateş, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Sık sık karşılaşılan grip salgını sonrası uzmanlar tarafından tavsiyeler gelmeye başladı. Havaların soğuduğu kış aylarına geçiş sürecinde üst solunum yolu enfeksiyonları şikayetleri artıyor. Özellikle salgınla birlikte pek çok kişide Covid 19 korkusu yaşanırken bazı belirtiler endişeye neden oluyor. Bu belirtiler içinde geçmeyen öksürük de sıkça görülüyor. Uzmanlar Covid 19 geçiren hastaların çoğunda Post-Covid tablosu görülebildiğini belirtiyor. İşte sizi grip salgınına karşı koruyacak o tavsiye...
Grip salgını kaç gün sürer?
Sık görülen belirtiler; ateş (38 - 41°C), baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi yakınmalardır. Ateş, genellikle 3-5 gün sürer. Yorgunluk ve halsizlik daha uzun sürebilmesine rağmen sağlıklı kimselerde grip semptomları yaklaşık bir hafta sürer.
SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KALKAN NİTELİĞİNDE
Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı sabahları yarım limonu bir bardak ılık suya sıkarak kendinizi koruyabilirsiniz. Hastalıkların yaygın olduğu kış döneminde vücut direncini arttırabilir ve kendi savunma mekanizmanızı geliştirebilirsiniz. İşte limonlu suyun diğer faydaları...