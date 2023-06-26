Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!
Safran, uzmanlar tarafından faydaları sebebiyle önerilen nadir baharatlar arasında yer almaktadır. Binlerce yıldır kullanılan bu bitki, günümüzde de en değerli baharatlar arasında önemli bir konuma sahiptir. Safran, güçlü antioksidanlar içerir. Bu özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir.
26.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:06
Binlerce yıldır kullanılan bu bitki dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu bitki birçok derdinize çare olacak. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılan safranın sağlığınıza olan faydaları sizi çok şaşırtacak. İşte safranın faydaları...
UYKUSUZLUĞA KARŞI "KIRMIZI ALTIN" SAFRAN
Safran, içerisinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu etki, uyku süresini düzenlemeye ve kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olur. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, uyku ve stres yönetimi için tükettiğimiz gıdaların ve kullandığımız takviyelerin önemini vurguladı.