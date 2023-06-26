Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Binlerce yıldır kullanılan bu bitki dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu bitki birçok derdinize çare olacak. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılan safranın sağlığınıza olan faydaları sizi çok şaşırtacak. İşte safranın faydaları...