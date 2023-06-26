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Haberler Sağlık Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Safran, uzmanlar tarafından faydaları sebebiyle önerilen nadir baharatlar arasında yer almaktadır. Binlerce yıldır kullanılan bu bitki, günümüzde de en değerli baharatlar arasında önemli bir konuma sahiptir. Safran, güçlü antioksidanlar içerir. Bu özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir.

takvim.com.tr
26.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:06
Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Binlerce yıldır kullanılan bu bitki dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu bitki birçok derdinize çare olacak. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılan safranın sağlığınıza olan faydaları sizi çok şaşırtacak. İşte safranın faydaları...

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Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Zaman zaman gıda boyası olarak da kullanılan safran o kadar değerli bir baharattır ki 500 gram safran tozu için 75.000 çiçekten tepecik toplanması gerekmektedir

Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

Yapılan çalışmalar en pahalı bitkisel içeriklerden biri olan safranın, uykusuzlukla ve depresyonla mücadelede çok etkili bir kaynak olduğunu ortaya koydu.

Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN ANKSİYETE VE DEPRESYONA SAFRAN REÇETESİ

Çiçekleri çiğdeme benzeyen mor renkli çiçekler olan ancak kurutulduğunda küçük kırmızı ip parçaları gibi görünen safran İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bitkiler arasında bulunuyor.

Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak... 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası!

UYKUSUZLUĞA KARŞI "KIRMIZI ALTIN" SAFRAN

Safran, içerisinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu etki, uyku süresini düzenlemeye ve kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olur. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, uyku ve stres yönetimi için tükettiğimiz gıdaların ve kullandığımız takviyelerin önemini vurguladı.

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