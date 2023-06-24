"Bunu yiyen 90 yaşını görür..." 100 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla tanınan bir isimdir. Kendisi, sağlıklı yaşam ve doğal yöntemlerle vücudu destekleme konularında sıklıkla sağlık tavsiyeleri sunmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun son açıklamasıyla gündeme gelen "ömür uzatan besin" kür tarifi, uzun ve sağlıklı bir yaşam için dikkate alınması gereken bir öneridir.
Uzun yaşamın sırrı sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık için en faydalı besini açıkladı. 100 gramı bile vücudunuzdaki değişimi gözler önüne serecek. İşte ömür uzatan kür tarifi...
Anne ve babalar çocuklarını korumak için birçok ek takviye kullanırken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan bomba açıklama geldi.
Sağlıksız beslenme ile birlikte salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız oldukça fazladır. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besnini açıkladı.
BUNU YİYEN 90 YAŞINI GÖRÜYOR
Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı.Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.