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Ünlü kalp ve damar cerrahı uyardı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları ve çikolata kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı. Sönmez, 'sildenafil' içeren bitki çayları ve çikolatanın tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu ürünlerin kalp krizine yol açtığını vurguladı: Bu madde kalp ritmini bozar. Ani ölümlere neden olur... İşte haberin detayları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı vatandaşın hayatını tehlikeye sokan alkollü ve alkolsüz içecekler listesi...

23.10.2019 08:00 - Son Güncelleme: 23.10.2019 08:00
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Gıda tacirleri, sağlığımızı hiçe saydı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı.

Sildenafil içeren ilaçları kalp hastalarında kontrollü olarak kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, "Bu maddenin kullanıldığı ürünler, kontrolsüz tüketildiğinde çarpıntıyla beraber ani ölümler olabilir. Eğer bir ürünü yedikten sonra baş ağrınız oluyorsa, o ürünü sakın bir daha yemeyin" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların ani ölüm riskini artırdığını açıkladı. "

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Bu çaylar ciddi çarpıntı yaptıkları için ritim bozukluğu nedeniyle ani ölümlere neden olabilir" uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Tarım Bakanlığı gıda teröristlerini bir bir ifşa etti. Alkollü ve alkolsüz içecek üreten birçok firma yakayı eleverdi.

İşte vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristi firmalar ve ürünleri...

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