Ünlü kalp ve damar cerrahı uyardı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları ve çikolata kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı. Sönmez, 'sildenafil' içeren bitki çayları ve çikolatanın tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu ürünlerin kalp krizine yol açtığını vurguladı: Bu madde kalp ritmini bozar. Ani ölümlere neden olur... İşte haberin detayları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı vatandaşın hayatını tehlikeye sokan alkollü ve alkolsüz içecekler listesi...

23.10.2019 08:00 - Son Güncelleme: 23.10.2019 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





