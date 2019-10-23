Ünlü kalp ve damar cerrahı uyardı! ‘Sildenafil’ içeren bitki çayları ve çikolata kalp ritmini bozuyor, ani ölümlere neden oluyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı. Sönmez, 'sildenafil' içeren bitki çayları ve çikolatanın tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu ürünlerin kalp krizine yol açtığını vurguladı: Bu madde kalp ritmini bozar. Ani ölümlere neden olur... İşte haberin detayları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı vatandaşın hayatını tehlikeye sokan alkollü ve alkolsüz içecekler listesi...
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı.
Sildenafil içeren ilaçları kalp hastalarında kontrollü olarak kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, "Bu maddenin kullanıldığı ürünler, kontrolsüz tüketildiğinde çarpıntıyla beraber ani ölümler olabilir. Eğer bir ürünü yedikten sonra baş ağrınız oluyorsa, o ürünü sakın bir daha yemeyin" ifadesini kullandı.