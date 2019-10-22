Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri! Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. İnsanların öz güvenlerini yerle bir eder. Erkeklerde daha sık olarak görülen saç dökülmesi, genellikle 25 yaşlarında başlar ve hayatları boyunca tüm erkeklerin %70'e yakınını etkiler. Bireysel olarak değişik hızlarda seyreden saç dökülmesi, alın saç çizgisinin geriye doğru çekilmesi, ön ve tepe bölgesindeki saçların incelmesi ve seyrelmesi ile başlar, zamanla tüm tepe bölgesinin açılmasına kadar ilerleyebilir. İnternette "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki saç dökülmesine gerçekten ne iyi geliyor?

22.10.2019 09:34 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





