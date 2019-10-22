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Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri! Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. İnsanların öz güvenlerini yerle bir eder. Erkeklerde daha sık olarak görülen saç dökülmesi, genellikle 25 yaşlarında başlar ve hayatları boyunca tüm erkeklerin %70'e yakınını etkiler. Bireysel olarak değişik hızlarda seyreden saç dökülmesi, alın saç çizgisinin geriye doğru çekilmesi, ön ve tepe bölgesindeki saçların incelmesi ve seyrelmesi ile başlar, zamanla tüm tepe bölgesinin açılmasına kadar ilerleyebilir. İnternette "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki saç dökülmesine gerçekten ne iyi geliyor?

22.10.2019 09:34 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:34
Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri

Vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve diyet uzmanları sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri

Çevresel faktörler, hava kirliliği, stres, yorgunluk, yetersiz beslenme, kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, hormonal nedenler, genetik yatkınlık ve saça uygulanan kozmetik ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler gibi çok çeşitli nedenlerle saçlar, hızla dinlenme dönemine geçer ve dökülen saç teli sayısı artar. Dökülen saç teli sayısı arttıysa ve saçların sağlıksızlaştığı ve yoğunluğunun azaldığı hissediliyorsa, o zaman dikkate alınması gereken bir saç dökülme problemi söz konusudur.

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri

Tüm sağlıklı besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Uzmanlar sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri

MANDALİNA
C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

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