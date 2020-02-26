Tarhana Osman kimdir? 'Kelle paça Canan'a karşı Tarhana Osman! CIA'nin hedefinde olan Tarhana Osman'ın hayatı

aha önce tartışmalı diyet ve beslenme tavsiyeleriyle gündeme gelen Karatay, önce kolesterol ve kilo almaya karşı önerdiği kelle paçayı daha sonra koronavirüse karşı da tavsiye etmişti. Bu konudaki tartışmalar halen devam ediyor olsa da Türkiye'de gıda sağlığı ve güvenliğine dair tartışmalar çok eskilere dayanıyor.