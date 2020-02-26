Tarhana Osman kimdir? 'Kelle paça Canan'a karşı Tarhana Osman! CIA'nin hedefinde olan Tarhana Osman'ın hayatı
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı kelle paça önerisiyle gündeme geldi. Sıra dışı sağlık önerileri ile sık sık adından söz ettiren Canan Karatay, kelle paçayı önce kolesterol ve kilo almaya karşı önermiş ardından koronovirüse karşı tavsiye etmişti. Canan Karatay'ın bu çıkışı akıllara CIA'nin hedefinde olan Tarhana Osman'ı getirdi. Türkiye'de gıda sağlığı ve güvenliğine dair tartışmalar çok eskilere dayanıyor. Buna hassasiyet gösteren isimlerin başında geliyor biyokimya uzmanı Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, nam-ı diğer 'Tarhana Osman'. Peki Tarhana Osman kimdir? İşte süt tozuna karşı verdiği savaşla bilinen Tarhana Osman'ın biyografisi.
aha önce tartışmalı diyet ve beslenme tavsiyeleriyle gündeme gelen Karatay, önce kolesterol ve kilo almaya karşı önerdiği kelle paçayı daha sonra koronavirüse karşı da tavsiye etmişti. Bu konudaki tartışmalar halen devam ediyor olsa da Türkiye'de gıda sağlığı ve güvenliğine dair tartışmalar çok eskilere dayanıyor.
50'LERİN CANAN KARATAY'I 'TARHANA OSMAN'
1918 İzmir doğumlu. 1943'te Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi'nden birinciliğiyle mezun oldu. Mezun olduğu yıl, "veteriner teğmen" rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Askeri Veteriner Akademisi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi'nde "biyokimya" dalında doktor unvanını aldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Ordu beslenmesinde son gelişmeler ve ABD ordusunda beslenme çalışmaları" konusunda inceleme yapmak üzere ABD'ye gönderildi. Dört yıl sonra yurda döndüğünde, 1953 yılında Askeri Biyoloji Enstitüsü kimyagerliğine atandı. Ankara Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsünde gıda kontrolü ve hijyen doçenti oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev aldı, daha sonra Tarım Bakanlığı'na geçti.