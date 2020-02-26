Haberler Galeri Sağlık Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var. Kan kabaca plazma dediğimiz sıvı ve şekilli elementlerden oluşur. Pıhtılaşması engellenmiş olan bir tüp kan santrifüj edilirse altta kırmızı küreler ve üstte plazma olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Arada kan pulcukları (platelet-trombosit) ve beyaz kürelerden oluşan çok ince bir hat kalır bu hatta " buffy coat" adı verilir. Plazma kanın yaklaşık % 55ini oluşturur. Plazma içerisinde ; su , proteinler , ve diğer suda çözünen maddeler bulunur.


26.02.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.02.2020 13:33
Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı kanser... Kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. İsveçli bilim insanları kan grubu ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya imzasını attı. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tarhana Osman kimdir? 'Kelle paça Canan'a karşı Tarhana Osman! CIA'nin hedefinde olan Tarhana Osman'ın hayatı
Tarhana Osman kimdir? 'Kelle paça Canan'a karşı Tarhana Osman! CIA'nin hedefinde olan Tarhana Osman'ın hayatı