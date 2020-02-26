Haberler Galeri Sağlık Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor! Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var. Kan kabaca plazma dediğimiz sıvı ve şekilli elementlerden oluşur. Pıhtılaşması engellenmiş olan bir tüp kan santrifüj edilirse altta kırmızı küreler ve üstte plazma olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Arada kan pulcukları (platelet-trombosit) ve beyaz kürelerden oluşan çok ince bir hat kalır bu hatta " buffy coat" adı verilir. Plazma kanın yaklaşık % 55ini oluşturur. Plazma içerisinde ; su , proteinler , ve diğer suda çözünen maddeler bulunur.





26.02.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.02.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





