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Tansiyona iyi gelen şifalı besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler listesi

Tansiyona iyi gelen şifalı besinler nelerdir? Tansiyonu dengeleyen besinler listesini haberimizde verdik! Bu bağlamda tansiyon ya da diğer adıyla kan basıncını düşürmek için birçok yararlı besinler bulunmaktadır. Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir.

09.01.2020 14:07 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:07
Tansiyona iyi gelen mucizevi besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler

Tansiyon, vücuttaki atardamarlar, daraldığı ya da tıkandığı zaman oluşur. Kan basıncını önemli ölçüde artırır ve kalbiniz bu nedenle aşırı miktarda çalışır. Sonuç olarak, kalp kasınız zayıflar ve böbrekleriniz, pankreasınız ve beyniniz gibi, diğer organlarınızın sağlığı da tehlikeye atılır. Zamanında kontrol edilmediğinde kalp krizi, felç ve hayat kalitesini gerçekten etkileyen diğer ciddi sorunlarınızın riskini artırır. İşte bu yüzden tansiyonu normal seviyede tutmak gerek. Ani tansiyon yükselmeleri birçok hastalığa neden olabilir. Bunun için tansiyonu dengede tutmak çok önemlidir. Peki tansiyonu dengeleyen besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen mucizevi besinler...

Tansiyona iyi gelen mucizevi besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler

Bu besinler arasında sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Önemli olan nokta ise tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek için sodyum tüketimini sınırlandırmaktır.

Tansiyona iyi gelen mucizevi besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler

Ani tansiyon yükselmeleri birçok hastalığa neden olabilir. Bunun için tansiyonu dengede tutmak çok önemlidir.

Tansiyona iyi gelen mucizevi besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler

Tansiyonu düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda gelmekle birlikte sodyum tüketimini sınırlandırmak tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek adına uzmanlar tarafından öneriliyor.

Tansiyona iyi gelen mucizevi besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler

Sebzeler: Sebzeler tansiyonu düşürmenin yanı sıra içerdikleri besin lifi, potasyum, magnezyum ve diğer minerallerle genel sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olur.

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