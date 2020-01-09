Tansiyona iyi gelen şifalı besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen besinler listesi
Tansiyona iyi gelen şifalı besinler nelerdir? Tansiyonu dengeleyen besinler listesini haberimizde verdik! Bu bağlamda tansiyon ya da diğer adıyla kan basıncını düşürmek için birçok yararlı besinler bulunmaktadır. Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir.
Tansiyon, vücuttaki atardamarlar, daraldığı ya da tıkandığı zaman oluşur. Kan basıncını önemli ölçüde artırır ve kalbiniz bu nedenle aşırı miktarda çalışır. Sonuç olarak, kalp kasınız zayıflar ve böbrekleriniz, pankreasınız ve beyniniz gibi, diğer organlarınızın sağlığı da tehlikeye atılır. Zamanında kontrol edilmediğinde kalp krizi, felç ve hayat kalitesini gerçekten etkileyen diğer ciddi sorunlarınızın riskini artırır. İşte bu yüzden tansiyonu normal seviyede tutmak gerek. Ani tansiyon yükselmeleri birçok hastalığa neden olabilir. Bunun için tansiyonu dengede tutmak çok önemlidir. Peki tansiyonu dengeleyen besinler nelerdir? İşte tansiyonu dengeleyen mucizevi besinler...