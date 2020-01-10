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Çağımızın en büyük sorunu! Çaresi ise buzdolabında...

Vücudun ikinci beyni olan bağırsaklar, insan hayatında kritik rol üstleniyor. Her gün bir kase yoğurt tüketmek, bağırsakları temizliyor. Kemik suyu ise probiyotik etkisiyle kanserden koruyor... Zencefil aynı zamanda romatizma ağrısını dindirir, karaciğeri de korur...Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor... İşte Takvim sayfalarından derlediğimiz sağlık haberleri.

10.01.2020 10:42 - Son Güncelleme: 10.01.2020 10:55
Hem bağırsakların hem de kanserin umudu! Adeta bir şifa deposu

Sağlıklı ve temiz bağırsaklar, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazını oluşturuyor. Bağırsaklardaki milyarlarca bakteri, vücudun bağışıklık sisteminde etkin rol oynuyor. Araştırmalar, bağışıklık sisteminin yüzde 70'inin sindirim sisteminde bulunduğunu söylüyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsakları koruyan ve bu sayede vücuda güç veren besinleri sıralıyor...
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Hem bağırsakların hem de kanserin umudu! Adeta bir şifa deposu

YOĞURT: Harika bir probiyotik kaynağıdır. antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Bağırsaklardaki kötü bakterileri bitirir. Bu sayede sağlıksız bağırsakların neden olduğu sivilce şikayetlerini iyileştirir. Sindirimi hızlandıran yoğurt, bağırsakları toksinlerden temizler. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller..

Hem bağırsakların hem de kanserin umudu! Adeta bir şifa deposu

SU: Ne yediğimiz kadar ne içtiğimiz de önemlidir. İnsanlığım yaşamsal sıvısı olan su, bağırsakları temizleyerek kabızlık sorununu bitirir. Bu nedenle günde 8 bardak (yaklaşık 2 litre) su içilmesi, bağırsak hareketlerinin korunması için önemlidir.
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Hem bağırsakların hem de kanserin umudu! Adeta bir şifa deposu

BROKOLİ: Lifli yapısı sayesinde yeşil yapraklı sebzeler, bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunların başında ise brokoli gelir. Sindirimi hızlandıran brokoli, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. Vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcıdır.
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Hem bağırsakların hem de kanserin umudu! Adeta bir şifa deposu

KEMİK SUYU: İçerdiği kolajen ile bağırsak duvarını onarır. Şişkinlik, hazımsızlık ve anemi gibi sindirim sıkıntılarını bitirir. Özellikle 50 yaşın üzerinde görülen bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağlar. İyi bir protein kaynağı olan kemik suyu, tok tutar. Kan şekerini dengeler.

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