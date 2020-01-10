Çağımızın en büyük sorunu! Çaresi ise buzdolabında...

Vücudun ikinci beyni olan bağırsaklar, insan hayatında kritik rol üstleniyor. Her gün bir kase yoğurt tüketmek, bağırsakları temizliyor. Kemik suyu ise probiyotik etkisiyle kanserden koruyor... Zencefil aynı zamanda romatizma ağrısını dindirir, karaciğeri de korur...Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor... İşte Takvim sayfalarından derlediğimiz sağlık haberleri.

10.01.2020 10:42 - Son Güncelleme: 10.01.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





