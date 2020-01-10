Çağımızın en büyük sorunu! Çaresi ise buzdolabında...
Vücudun ikinci beyni olan bağırsaklar, insan hayatında kritik rol üstleniyor. Her gün bir kase yoğurt tüketmek, bağırsakları temizliyor. Kemik suyu ise probiyotik etkisiyle kanserden koruyor... Zencefil aynı zamanda romatizma ağrısını dindirir, karaciğeri de korur...Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor... İşte Takvim sayfalarından derlediğimiz sağlık haberleri.
Sağlıklı ve temiz bağırsaklar, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazını oluşturuyor. Bağırsaklardaki milyarlarca bakteri, vücudun bağışıklık sisteminde etkin rol oynuyor. Araştırmalar, bağışıklık sisteminin yüzde 70'inin sindirim sisteminde bulunduğunu söylüyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsakları koruyan ve bu sayede vücuda güç veren besinleri sıralıyor...
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YOĞURT: Harika bir probiyotik kaynağıdır. antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Bağırsaklardaki kötü bakterileri bitirir. Bu sayede sağlıksız bağırsakların neden olduğu sivilce şikayetlerini iyileştirir. Sindirimi hızlandıran yoğurt, bağırsakları toksinlerden temizler. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller..